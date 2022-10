Le jogging des écoles, une première

Pour la première fois de son existence, le jogging des écoles de Waremme 2 va intégrer le Challenge hesbignon dont il est l’avant-dernière étape ce dimanche sur le coup de 10 h 15. « On a eu une première édition juste à la sortie du Covid, dit Martine Hustings, professeur d’éducation physique et une des organisatrices. Là, on est fier d’intégrer le Challenge. On espère quelque 300-350 coureurs. » Au programme, trois courses : 9.5, 5 et 1 km. « On démarre du complexe sportif pour passer par le RAVeL, des sentiers et revenir vers le complexe. On remplace le jogging d’Oreye qui a été annulé il y a trois semaines. On a proposé nos services aux organisateurs du Challenge et ils ont dit oui. » Une belle découverte à faire, donc.