BC Hannut-Jupille: 87-77

Après quatre victoires consécutives, Hannut a chuté la semaine dernière pour la première fois de la saison. En recevant les Jupillois d’Atlas, Michel Bisschop et ses troupes espéraient reprendre leur marche en avant. Et c’est avec une grande assurance offensive que les locaux géraient cette rencontre. Dans la raquette et à distance, Dibenedetto dictait sa loi alors que la défense faisant le job dans le 2 quart pour mener43-28.

La 2e période reprenait sur un rythme endiablé, les visiteurs ayant retrouvé leur précision mais Dibenedetto continuait son festival (23 points) alors qu’Humblet finissait en force. 68-51 avant le money time, les Hesbignons ne fléchissaient pas et pouvaient partir pour une semaine de repos l’esprit serein, le travail ayant été accompli malgré un effectif réduit.

Division 3

Comblain-Flénu: 84-78

Duel au sommet ce vendredi dans la salle de Comblain entre deux équipes invaincues dans ce championnat. Une rencontre positivement débutée par des locaux voyant Rondoz puis Princen frapper derrière la ligne de 6m75 et prendre le commandement de la rencontre. Malempré faisait de même dès le début du 2 quart alors que Rondoz puis Collard continuaient ce festival, faisant monter l’avance à la pause avec une attaque de feu: 54-42. Avec Matisse puis L’hoest en force pour entamer la 2 période, les locaux gardaient la main mise sur la rencontre même si Flenu ne lâchait rien. Houdart exclu, les visiteurs avaient moins d’impact offensif même si la barre des 19 points n’était plus là à 7 minutes de la fin: 76-67. Il fallait garder son calme pour concrétiser le travail préalable et Comblain n’allait pas faillir.