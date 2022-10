La visite d’Olivier Rochus l’a boosté: « C’était assez fou »

Justement, les limites, Sébastien ne cesse de les dépasser une à une. "La plupart des gens m’ont toujours dit que je ne serais jamais classé série B. Mon père a été le premier à me calmer. Si tu me dis une fois que ce n’est pas possible, je vais tout faire pour y arriver. J’ai toujours envie de faire plus. Ce qui me fait plaisir, c’est que les gens ne me félicitent plus grâce à mon handicap mais parce que je joue bien."