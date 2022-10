Bouhriss-Sbaa, le duel des « néo »

1. Samir Bouhriss, Kevin Sbaa, savez-vous à quelle place au classement se situe l’équipe adverse et combien de points séparent les deux équipes ? /2

S.B. : 3e et ils ont 18 points, soit trois points d’écart. 2/2

K.S.: 2e et 3 points: ils ont 21, nous 18 points. 2/2

2. Dans quelles couleurs évolue traditionnellement à domicile l’équipe de votre adversaire ? Attention, il faut être complet pour avoir le point. /1

S.B. : rouge et blanc, je vais dire. 0/1

K.S.: bleu. Je l’ai vu dans le journal. 1/1

3. Qui, dans l’autre camp, est le meilleur buteur de l’équipe ? Attention, il faut prénom et nom pour prendre les deux points/2

S.B. : je ne connais aucun joueur sauf Matafadi. (Quand on lui donne la bonne réponse) Je le savais… 0/2

K.S.: à part le gardien, je ne connais pas assez Geer, sorry. 0/2

4. La saison passée, ce derby avait accouché d’un succès. En faveur de qui et quel fut le score ? /2

S.B. : victoire de Fize 0-2. 2/2

K.S.: je pense que c’est 0-2 ou 1-2, han, j’hésite. Allez, je vais dire 1-2. 1/2

5. Citez trois joueurs d’en face qui sont dans le noyau pour cette saison 2022-2023. /3

S.B. : trois joueurs, c’est beaucoup ça. Mais, du coup, je vais dire Licour, Matafadi et, ah ben oui, Khune. 3/3

K.S.: Aerts, Vigil-Bajo et ? Non, je ne sais pas plus, désolé. (Quand on lui annonce sa défaite) Bon, ben, on gagnera dimanche alors (rires). 2/3

Les réponses

1. Avant ce match, Geer est deuxième avec 21 points, Fize troisième avec 18 unités.

2. Geer évolue en bleu tandis que Fize joue en rouge et bleu.

3. Vincent Vigil Bajo pour Geer et Johann Licour pour Fize avec 6 buts chacun.

4. Ce fut une victoire 0-2 de Fize.

5. Pour Geer, on peut citer Kévin Aerts, Mike Grosdent, Florian Brassinne, Sam Georges, Grégory Coulon, Xavier Litran, Lucas Delvaux, Samir Bouhriss, Vincent Vigil Bajo, Thibaut Henquet,

Stefano Vandebosch, Hugo Bekaert, Allan Vrijdags, Olivier Mulowa, Adrien Fadda, Maxime Philippe, Bastien Warnotte,

Amaury Docquier, Lorenzo Messina, Adil Cokgezen,

Pierre Vervoort.

Pour Fize, Kevin Firquet, Antonin Kuhne, Laurent Peeters, Jean Damsin, Robin Demaerschalk, Grégory Mignon, José-Marie Nzembo, Nicolas Reuter, Kevin Sbaa, Tom

Wagemans, Dean Denruyter, Yoann Eyckmans, Arnaud Gillard, François Ledure, Lucas Mattiuzzi, Bertrand Vandervost, Largo Fissette, Johann Licour, Édouard Matafadi, Flavien Massar, Jordan Mayanga, Erivelton Paulo Da Silva, Robin Wynants.