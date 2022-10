Football - P1 : Faimes - Wanze/Bas-Oha ou les retrouvailles entre Mailleux et Honay

Henri Mailleux, Thomas Honay, depuis combien de temps vous connaissez-vous précisément ?

Henri Mailleux: J’ai 23 ans, cela doit donc faire une dizaine d’années. J’évoluais à Fernelmont, mon club de village et je suis arrivé à Wanze/Bas-Oha pour évoluer au niveau national. Thomas jouait là-bas et nos parents ont lié une amitié depuis.

Thomas Honay: C’est exact, mais on s’était déjà vu avant puisqu’on avait joué un match de Coupe l’un contre l’autre. On l’avait emporté avant de gagner à Tubize en finale.

« Les débuts ensemble, ce sont de bons souvenirs »

Vous vous voyez encore souvent depuis que vos chemins footballistiques se sont séparés ?

H.M. : Quelques fois par an car nos parents sont restés proches. C’est le genre de personnes avec qui on garde une bonne complicité même si je le vois peu. C’est comme si on se voyait toutes les semaines.

T.H.: Il nous arrive d’aller manger ensemble. Henri a toujours été un très bon ami, on peut toujours compter sur lui. Cela me fera plaisir de le revoir.

Vous gardez en mémoire un souvenir l’un de l’autre ?

H.M.: Je dirais tous les déplacements qu’on faisait ensemble lorsqu’on jouait chez les jeunes. On allait très loin en Flandre le samedi matin. Et puis, je garde en tête l’image du petit pitbull qu’était Thomas.

T.H.: Je dirais notre première présentation en P1 sous Pierre Longueville. On avait réalisé une interview commune avec Mathieu Brancaleone. Les débuts ensemble, ce sont de beaux souvenirs.

Avoir pris des chemins différents après vos débuts communs, est-ce un regret ?

H.M.: Cela fait partie du football. Thomas a pu percer dès sa première saison alors que j’avais plus de concurrence. Mais c’est comme ça. Après, via nos papas, on a toujours suivi la carrière de l’autre, on se donne des nouvelles.

T.H.: Le regret principal, il est peut-être plus pour Wanze/Bas-Oha, qui a vu quelques jeunes partir et faire les beaux jours d’autres clubs.

Si vous deviez donner une qualité et un défaut de l’autre, quels seraient-ils ?

H.M.: Thomas, c’est quelqu’un de très engagé dans tout ce qu’il fait, il sait ce qu’il veut. Par contre, il peut être un peu têtu à certains moments. Moi, je suis plus calme et j’évite les conflits.

T.H.: Sur un terrain, Henri, c’est la classe, je le trouve élégant à voir jouer. Il a toujours le bon geste. Par contre, il peut être parfois trop gentil. Mais cela peut être une qualité car il est difficile de se disputer avec lui.

« On a déjà essayé de s’attirer dans nos clubs respectifs »

Vous avez parlé de cette rencontre durant la semaine ?

H.M.: Lorsque j’avais souhaité bon anniversaire à Thomas en septembre, il m’avait directement donné rendez-vous le 16 octobre. Et je sais que nos papas ont coché cette date depuis longtemps. Juste avant cette interview, Thomas m’a dit qu’il était dans la forme de sa vie. J’ai dit qu’il ne fallait pas s’inquiéter pour moi.

T.H. : Je lui ai simplement demandé s’il n’était pas trop en forme car il peut être chiant sur un terrain. J’espère qu’il ne passera pas une trop bonne nuit avant le match (rires).

Rejouer ensemble un jour, c’est possible ?

H.M. : On en a toujours parlé. Et on a déjà essayé de s’attirer dans nos clubs respectifs. Cela ferait en tout cas plaisir à nos papas, qui aimeraient bien refaire des buvettes ensemble. Plus que deux par an (rires).

T.H.: J’espère ! Quand je suis revenu à Wanze/Bas-Oha, j’avais d’ailleurs été parler avec Faimes, notamment grâce à Henri. Mais si cela se fait un jour, j’espère que ce sera à Wanze/Bas-Oha car je m’y vois sur du long terme.

Enfin, on ne peut pas passer à côté de l’exercice, votre pronostic pour ce Faimes-Wanze/Bas-Oha ?

H.M.: 1-0 avec un but de Thomas Honay contre son camp (rires).

T.H. : Je vais être plus gentil, je vais dire 1-3 avec un but de Henri Mailleux.