Un fameux Chalant(ge) pour Ocquier

En milieu de classement lors du dernier exercice, les Ocquiérois se placent à une quatrième place bien méritée. "En créant cette symbiose, nous avons les bases pour espérer plus. Au fond de moi, l’objectif est un tour final, mais restons réalistes et abordons chaque rencontre comme il se doit. Aujourd’hui, nous ne pensons qu’à vouloir montrer tout ce dont nous sommes capables. S’il y a une belle surprise au bout du tunnel, alors, nous l’assumerons et nous nous donnerons les moyens."

Combatifs sur le terrain, les Jaunes sont inarrêtables. "Notre combativité est l’une de nos plus grandes qualités. Sans parler de notre douzième homme qui nous pousse vers le haut et nous aide à nous surpasser. "

Les hommes d’André Gaziaux ont pu compter durant nonante minutes sur une ambiance phénoménale. Le spectateur neutre, en arrivant aux abords du terrain, aurait eu tendance à se demander s’il ne s’était pas trompé d’adresse tellement on aurait pu croire que le match se jouait à domicile pour les Ocquiérois. Une aide supplémentaire pouvant gêner leurs adversaires. "C’est certain qu’ils jouent un rôle prépondérant. Encore plus si les clubs contre qui on évolue prennent la rencontre à la légère. C’est dans ces moments où l’on peut faire le plus mal."

De son côté, le numéro 4, prend un maximum de plaisir. "Je n’ai pas en particulier un style de jeu précis. J’aime autant défendre qu’attaquer et je peux jouer n’importe où. S’il faut distribuer les ballons dans les pieds je le fais. Et s’il faut allonger, je n’ai aucun problème à faire cela. Je fais ce qu’on m’a appris. "

Vrai trouble-fête et joueur polyvalent, Lucas Chalant attend de pied ferme chaque équipe et n’hésitera pas à se montrer intransigeant.