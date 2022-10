Les Haneffoises s’imposent au bout du suspense

En cette 5e journée de championnat (au niveau provincial du moins), faisons le tour de nos clubs avec plusieurs équipes… où il y a souvent eu des résultats opposés. Mais pas à Haneffe avec un joli tir groupe. Pour la R2, il y a eu besoin de 45 minutes pour l’emporter. "On commence bien avec Humblet et Bievelez à la marque avant de perdre nos 1 contre 1 et de se retrouver à -14. Mais les filles n’ont jamais lâché et on a su remonter la pente avec les bombes de Deck. Malheureusement, nous perdons Borsu sur blessure, puis Humblet pour 5 fautes alors que les locales égalisent sur le buzzer. Mais l’équipe a défendu le plomb et Lemoucheux a pris ses responsabilités pour inscrire les 9 points de la prolongation ", résumait le coach Carton.