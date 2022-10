Les Diables sur grand écran pour la bonne cause

L’événement est organisé par Jérôme Ajanohun en collaboration avec Aires Events, le Tambour 2.0 et le Devil’s Cube de Jehay. "Moi, je ne rentre pas dans les débats, dit-il. Faut-il la regarder ou non ? Je peux comprendre l’avis de chacun. Mais en regardant encore Bruges cette semaine, on se dit quand même que le football apporte un peu de joie dans ce monde qui tourne mal. Donc, suivre l’épopée des Diables est important pour le bonheur des gens. C’est un peu une bulle d’oxygène, ce genre d’événement pour la région. J’aime le concept familial et l’idée d’être tous ensemble autour d’un écran."

Pas de projection à l’extérieur mais bien dans une salle. "En sachant que c’est en hiver pour la première fois et en sachant que c’est la crise énergétique, il était préférable de le faire dans une salle avec une capacité d’invités limitée et de ne pas privilégier un lieu extérieur ou sous chapiteau avec plus de monde mais qui coûterait beaucoup plus d’énergie, dit encore Jérôme Ajanohun. Si on pouvait faire un peu rêver les gens dans ce monde quelque peu morose, c’est tout bénéfice pour tout le monde, je trouve… "

Des surprises et des animations sont à prévoir avec la présence de quelques stars. Il y aura aussi un objectif carritatif là derrière. "Une partie des bénéfices sera reversée à des associations qui aident les enfants défavorisés à L’île Maurice et Madagascar, ponctue ce grand supporter de Fize. Car mon grand frère et moi-même sommes adoptés et nous aimerions contribuer à améliorer cette situation précaire." Sympa et utile tout ça.

Contact: 0473.284.922