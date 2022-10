Lapierre remplace Dirick à Oreye

On ne va pas le cacher, l’information traînait un peu partout au bord des différents terrains de la troisième provinciale. Après plusieurs défaites de suite et une mentalité de certains joueurs perdue, Oreye s’est vu obliger de convoquer une réunion entre les joueurs et certains membres du Comité. Et au vu de tout ce qui s’est dit, le club et Jérôme Dirick se sont mis d’accord pour arrêter leur collaboration dans le respect et avec une certaine élégance. « Les joueurs sont unanimes pour dire que les entraînements et la qualité de coaching de Jérôme sont excellents, soupire, peiné, le président du club. Je pense qu’il serait mieux en P1 ou en D3 car, ici, il faut un coach plus fédérateur. J’en ai discuté avec lui et de lui-même, il a préféré arrêter pour le bien du club. Mais nous le remercions vivement pour le travail effectué. »