Hubin: « Le déclic, on l’aura »

Hormis une erreur sur un but ocquiérois, le portier clavinois a assuré. « Je dois envoyer le ballon plus loin, mais, malheureusement, je n’y arrive pas. Je dois faire mieux. » Le jeune gardien a toutes les qualités requises pour aider son équipe à sauver sa peau. « J’ai été séduit par le projet, explique l’ancien joueur de Templiers-Nandrin. La mayonnaise n’a toujours pas pris parce qu’il y a beaucoup d’absents, des blessures et puis, certaines rencontres n’ont pas tourné en notre faveur. Le déclic, on l’aura. Les qualités, nous les avons. Et puis, personnellement, je ne vais pas espérer plus à l’heure actuelle lorsque je vois mes prestations. Il faut que je me concentre sur mes matchs. Je ne serai pas légitime d’aller trouver l’entraîneur de P2 pour lui signaler mon désir d’évoluer plus haut. À moi de montrer ce que je vaux ici. »