Handicapé à un bras à la suite d'une thrombose, Sébastien Halleux a atteint son objectif : il est monté B-15

La vie, d’ailleurs, ne lui a pas fait de cadeaux. À onze ans, alors qu’il effectuait un jogging au sein de l’école à Flône, Sébastien s’écroule. Il est plongé plusieurs heures dans un coma et passe deux mois à l’hôpital. Là-bas, on lui diagnostique une thrombose. "Je me souviens encore de tout jusqu’à ce que l’ambulance arrive, dit-il. Je suis conscient d’avoir eu de la chance car j’aurais pu ne jamais m’en sortir. Certaines personnes ne gardent jamais de séquelles d’un tel événement. Moi, je ne sais plus me servir de mon côté droit du corps. Au début, c’était très bizarre…"

Très vite, pourtant, le Saint-Georgien veut refaire du sport. "Il était hors de question que je reste sans bouger à regarder la télévision tout le temps, confie Sébastien, qui s’est lié d’affection avec le tennis dès l’âge de dix ans. Ma famille et les médecins étaient assez réticents pour que je recommence le tennis tout de suite. Mais après trois mois, j’étais déjà de retour en tournoi (rires)."

Véritable force de la nature, Sébastien est un compétiteur dans l’âme. "J’ai la chance de posséder un très bon mental. Si je ne l’avais pas, jamais je n’aurais pu atteindre le niveau que j’ai aujourd’hui."

Car depuis la semaine dernière, ce futur éducateur spécialisé a officiellement atteint le classement de B-15. "Soit, un classement en dessous des 475e meilleurs joueurs belges. Quand j’ai commencé le tennis, mon objectif était d’arriver à ce niveau. Maintenant que j’y suis, je veux aller encore plus loin, raconte le gaucher, qui se moque éperdument du regard des autres. Je me souviens d’une rencontre, quand j’évoluais chez les moins de 14 ans. Tout le match, mon adversaire n’a pas arrêté de râler et criait haut et fort qu’il perdait contre un handicapé. Il trouvait ça honteux et il a fini par m’exploser. C’est d’ailleurs la seule fois où j’ai perdu mes moyens à cause des critiques. Trois semaines après, je l’ai rejoué. J’avais dit à mes parents que je ne perdrai plus jamais contre lui et c’est ce qui est arrivé. Ce gars-là, maintenant, c’est un très bon ami et c’est même devenu mon partenaire d’entraînement (rires). On était jeunes et je passe au-dessus de tout ça. Je pars du principe que les paroles prononcées durant un match de tennis, c’est très souvent sous le coup de la colère. Une fois que c’est terminé et que tu passes le grillage, on est amis."

Si Sébastien doit encore faire face à de nombreuses railleries aujourd’hui – "surtout quand les gens ont perdu" – il continue de prendre beaucoup de recul avec le sourire. "Oui, souvent, ça me fait rire. Quand je monte sur un terrain, je ne pense à rien d’autre qu’à essayer de jouer. Mon bras droit, je l’oublie complètement. Pour moi, c’est comme si je n’avais absolument rien. J’ai toujours su faire abstraction de ce que les gens pensent. Si tu ne passes pas au-dessus, tu te morfonds et tu ne vis plus", glisse le membre du Smash 51 à Liers, en Province de Liège.

Quinze ans après son accident, Sébastien Halleux a fait de son handicap une force. Pas étonnant de voir le Saint-Georgien cartonner sur les courts de tennis. Une sacrée revanche sur la vie.

Il est obligé de servir… à une main

Avec un bras droit inutilisable, Sébastien Halleux a dû trouver une solution pour la pratique de son sport. Et cela commence dès le service où le Saint-Georgien sert… avec une seule main. Il prend ainsi la raquette et la balle de la main gauche. «Au tout début, j’avais envie servir normalement, à deux mains. Mais il m’est arrivé plusieurs fois que je me retrouve avec la balle coincée dans la main droite car il y a tellement de spasticité dans celle-ci que la balle était calée, je ne savais plus la lâcher, glisse notre interlocuteur. J’ai ensuite essayé servi une saison par le bas mais cela me desservait plus qu’autre chose. Du coup, j’ai essayé à une main. J’ai pris une grosse année avant d’attraper tous les réflexes et, maintenant, je me dis que c’est plus simple. La balle est d’ailleurs beaucoup plus droite, même s’il faut reconnaître que je mets beaucoup moins de puissance.»

Avec un service aussi étonnant, Sébastien Halleux en impressionne plus d’un. «La première fois que les gens me voient, ils sont tous surpris et ne comprennent pas vraiment. Je dois sans doute être le seul série B en Belgique à servir de la sorte, rigole-t-il. Une fois, un adversaire m’a même demandé si j’étais gaucher ou droitier. À mon avis, ce jour-là, il devait être aveugle (sourire).»

Mordu de tennis, le sportif de 26 ans est d’ailleurs prêt à tout pour jouer. Durant sa jeunesse, il a même participé aux interclubs… avec son bras droit dans le plâtre. «C’était à la suite d’une chute sur les courts, se souvient-il. Il était impensable de ne pas jouer car je mettais l’équipe dans l’embarras. Sur les cinq matchs d’interclubs, j’en ai remporté quatre. C’était assez sympa (rires).»

Aujourd’hui, cet ancien joueur de tennis de table s’est parfaitement adapté. «Jouer chez les moins valides ne m’intéresse d’ailleurs pas du tout. Je m’amuse très bien comme ça.»

La visite d’Olivier Rochus l’a boosté : «C’était assez fou»

Quelque temps après sa thrombose, Sébastien Halleux a reçu la visite chez lui d’Olivier Rochus, ancien 24ejoueur mondial et vainqueur de Roland-Garros en double aux côtés de Xavier Malisse en 2004. «Ma marraine l’avait contacté pour qu’il m’écrive un petit mot. Au final, il est carrément venu à la maison et a passé deux bonnes heures en toute intimité. À ce moment-là, je me souviens qu’il m’avait donné plein de conseils. Ça m’a complètement reboosté. D’ailleurs, pendant plusieurs années, il m’envoyait des cartes pour prendre de mes nouvelles. C’était assez fou», commente le Saint-Georgien.

Force est de constater que cela a porté ses fruits. Si Sébastien évolue à un très bon niveau en Belgique, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. «Je veux atteindre les classements numérotés. Mon rêve? Jouer une rencontre dans un tournoi pro. Par exemple, Huy ou Lambermont. Ça, ce serait le top du top, confie celui qui a endossé le rôle d’entraîneur. J’adore transmettre ma passion aux autres et j’apprécie surtout quand les gens dépassent les limites.»

Justement, les limites, Sébastien ne cesse de les dépasser une à une. «La plupart des gens m’ont toujours dit que je ne serai jamais classé série B. Mon père a été le premier à me calmer. Si tu me dis une fois que ce n’est pas possible, je vais tout faire pour y arriver. J’ai toujours envie de faire plus. Ce qui me fait plaisir, c’est que les gens ne me félicitent plus grâce à mon handicap mais parce que je joue bien.»