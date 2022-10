Football - P3A: Couthuin a-t-il profité de son match en retard ?

Pour ce match en retard de la première journée, Couthuin accueillait Hognoul. Ou plutôt l’inverse puisque la rencontre s’est bien et bien déroulée à Hognoul. Pas de quoi déstabiliser les Couthinois, qui menaient 2-0 à la pause. "Mais on remonte sur le terrain en étant trop sûrs de nous, peste Stéphane De Munck, qui voit Hognoul revenir à 2-1. Heureusement, on reprend le dessus et Jans inscrit un but acrobatique. Finalement, cette victoire est méritée, on a eu beaucoup d’occasions. Elle fait du bien car on n’avait pas le choix pour recoller à la cinquième place. "