Quel est le bilan de l'exercice 2022 pour le TCH ? "Nous avons continué sur notre lancée", répond Yves Legros, le président de l'importante école de cyclisme de Waremme, par laquelle de nombreux très bons coureurs ont appris les bases du vélo. Comme Ludivine Henrion, Cian Uijtdebroeks, Tim Wellens ou Tom Paquot. "Nous avions vingt-sept coureurs en début d'année et, au fil des semaines et des mois, il y en a eu une petite dizaine en plus. Nous sommes restés fidèles à notre philosophie en nous concentrant sur les plus jeunes (NDLR: les minimes et aspirants), même si nous avons laissé la porte ouverte aux autres catégories, pour les éléments qui voulaient rester chez nous. Nous avions donc un junior et trois cadets, mais ce n'était pas suffisant pour faire un gros programme comme ceux que nous pouvions proposer dans le passé."

Cette saison, les plus jeunes ont eu l’occasion de retourner à l'étranger. "Cela n'a pas été possible de disputer le Tour de Berlin, mais nous irons à nouveau en Allemagne l'an prochain, poursuit Yves Legros. Par contre, nous avons été sur une épreuve en France. Cela fait partie de l'apprentissage et de l'expérience que peuvent emmagasiner nos jeunes. C'est d'ailleurs assez satisfaisant pour une structure comme la nôtre d'entendre Laurent Mars, responsable du club de Libramont-Chevigny, dire qu'il ne doit plus rien apprendre à nos jeunes coureurs qui arrivent dans sa structure."

Le Team Cycliste Hesbaye veut donc continuer à miser sur la formation. "On sent que les nouvelles normes de l'Union Cycliste Internationale modifient le comportement de certains clubs, qui viennent chercher des jeunes de plus en plus tôt car il y aura désormais des indemnités de formation à partir des cadets. Malheureusement pour nous, nous avons surtout des coureurs dans les catégories inférieures. Cela pourrait donc devenir plus difficile pour des petits clubs comme le TCH. Mais nous continuerons à travailler sur la formation des jeunes."

Sans miser sur les résultats. "Mais s'il y en a, on les prend avec plaisir !"