Cinquième du SuperBiker de Mettet, Romain Kaivers remporte le Prix Georges Jobbé

Le Tourinnois Romain Kaivers faisait partie des nombreux pilotes nationaux venus représenter la terre d'accueil de l'événement. Le récent champion de Belgique, sacré depuis deux semaines seulement, a réalisé une excellente performance dans la catégorie Prestige "Je termine cinquième, ce qui est mon meilleur résultat obtenu en neuf participations au Superbiker. Ce n'était pas facile, en course mais aussi sur le plan physique. La finale, par exemple, durait trente minutes, c'est très éprouvant. La course était très disputée tant le niveau de mes concurrents était élevé. Il y a eu pas mal de bagarre sur un parcours qui n'est pas des plus faciles. Il fallait aussi gérer les retardataires à qui l'on prenait un tour pour ne pas partir à la faute bêtement. Au final, cette cinquième position est un très bon résultat, d'autant plus que j'ai terminé meilleur belge, ce qui veut dire que j'ai remporté le prix Georges Jobé, décerné par Didier de Radiguès et Xavier Siméon."

Après cette "récréation", Romain prendra la direction de la France pour y disputer la finale du championnat du monde Supermoto.