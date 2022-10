Antoine Thomas: « C’est une victoire »

Antoine Thomas, l’entraîneur marchinois, ne le cachait pas : il était très fier de ses troupes. Et on peut le comprendre après ce nul final et ce malgré la défaite aux penaltys. « Je n’ai pas vu une défaite. Jamais on aurait pu imaginer aller jusqu’aux tirs au but. Les gars ont fait preuve d’une cohésion incroyable, il était impossible de dire qui jouait en deuxième provinciale. Pour moi, ce résultat est une victoire même si le plus important reste évidemment le championnat. »