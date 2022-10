Villers craque encore une fois

Il faut dire que, dès les premiers échanges, les Haneffoises frappaient fort et juste pour claquer 22 points en 10 minutes et prendre les choses en mains. "Le groupe avait très envie de lancer la saison avec une victoire mais on a effectivement eu du mal à entrer défensivement dans cette rencontre", nous confiait le coach visiteur, Claude Vancausbroeck, se voyant mené de 8 points après lesquels son groupe allait courir pendant tout le match.

Car les locales étaient impressionnantes, faisant même une première pointe à +16 dans le 2e quart. Moment choisi par les Villersoises pour se disposer en défense de zone et trouver la clé. Ne passant plus en un contre un et n’entrant plus un tir, les Haneffoises faisaient du surplace. Revenues à -9 à la pause, les visiteuses allaient continuer leur remontée pour pointer à 43-39 à 90 secondes de la fin du 3e quart. La maîtrise du match était sur le point de basculer.

Mais ce ne fut pas le cas. En trois attaques, les Templières se relançaient et brisaient complètement le mental visiteur. "Nous sommes retombés dans nos travers avec énormément de déchets, de pertes de balle et de paniers faciles ratés. Sur la fin de match, nous avons été dominés dans tous les secteurs du jeu et la défaite est logique même si les chiffres dont mal", soufflait le coach visiteur.

Pour sa part, Michaël Proesmans félicitait ses filles. "Sans Dotrenge, Rentmeister et Keutiens, nous avons trouvé d’autres ressources pour parfaitement débuter la partie. On s’est relâchés et cela pourrait nous jouer de tours dans le futur. À nous à travailler pour garder la même intensité 40 minutes. "

QT : 22-14, 14-13 (36-27), 13-14 (49-41), 26-7.

HANEFFE : Boufflette 13, Paque 7, Evrard 4, Chasseur 11, De Craecker 9, Deghaye 0, Lemoine 18, Keyen 2, Neufcour 2, Abelshausen 7.

VILLERS : Megank 0, Castermans 0, Debaty 4, Pirlet 6, Laurent 7, Vanthienen Sa 9, Vanthienen St 4, Raucci 2, Chavanne 4, Dock 4, Alfieri 6