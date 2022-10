Saison terminée pour le Fizois Édouard Matafadi.

Pas de chance pour Fize et Édouard Matafadi. La nouvelle vient de tomber: l’avant de Fize ne jouera plus cette saison. En cause, comme on le craignait, une rupture totale des ligaments. Lui qui n’a pas joué une seule minute en P1 cette saison ne sera donc pas du tout en action pour Fize dans cette campagne 2022-2023. Il s’était blessé lors du premier match amical cette saison avec Fize avant de rechuter en P4 il y a quelques semaines. Dommage tant le gaillard, bien sympathique, aurait apporté quelque chose sur le terrain.