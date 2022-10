Au niveau de la longue distance, c’est Pierre Didier qui s’est imposé. "Au vu de l’absence de Gaultier Purper et de la startlist, je savais que j’avais des chances de gagner, explique le lauréat du jour. J’avais déjà battu tout le monde, excepté Michel Mathot, mais il revient à peine à la compétition après une grave blessure."

Un parcours que le coureur de Seraing a su gérer. "J ’ai décidé de partir assez fort. Seul Cédric Bastin m’a suivi sur les deux premiers kilomètres. Ensuite, à la relance, après la première difficulté, j’ai pris un peu d’avance qui n’a cessé de grandir. J’ai maintenu le rythme jusqu’au-dessus de la seconde difficulté où Tom et Brieuc, les ouvreurs à VTT, m’ont dit qu’il y avait un beau trou. J’ai ensuite géré les kilomètres restants pour rallier l’arrivée sur un bon rythme. Je suis très content d’enfin remporter une manche du Challenge condrusien au scratch, sur ma commune qui plus est, après de très nombreuses deuxièmes places cette saison."

Fair-play, le Neupréen tient également à féliciter le vainqueur de ce Challenge. "J’aimerais féliciter Gaultier pour sa victoire sur le Challenge cette saison, c’est mérité au vu de son nombre de victoires et de sa progression depuis un an. Et merci aux différents organisateurs et photographes présents sur les divers événements. "

Sur la petite distance, un nom qui commence à faire sa place: Clément Renard. "Je suis parti vite et je suis resté dans ma bulle, tellement qu’à un moment, j’ai oublié de bifurquer sur le bon parcours. Heureusement, cela n’a pas été dramatique. Je suis resté seul avec le vélo. Ce que je préfère, c’est le parcours trail alors, en descente et dans la partie boisée, j’ai mis un coup d’accélérateur pour pouvoir m’imposer." Simple, non ?