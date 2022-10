Les Hutois ont de nouveau dû s’incliner

C’est un Cédric Aubert très déçu qui faisait le point après le nouveau revers de ses Hutois en P3. « On mène de quinze points à la pause puis on laisse filer le match… On fait encore une fois preuve d’immaturité avec les mêmes erreurs défensives et les mêmes joueurs en problèmes de fautes, sans oublier la même mauvaise attitude quand on est dans une spirale négative. Je constate qu’on ne progresse pas ou que très peu sur ces points évoqués et travaillés depuis plus d’un an… Que ce soit de leur faute ou de la mienne, mais il faudra que ça change vite. »