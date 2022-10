Le retour de Vanderweye dans l’anonymat

Face à Couthuin, une tête bien connue du club était en pointe de l’attaque de Wasseiges : Quentin Vanderweye. Actif chez les Canaris la saison dernière, le buteur s’est démené mais, sevré de bon ballon, a finalement courbé l’échine en cours de rencontre. « La rencontre était hachée. Nous n’avons pratiquement fait que de dégager la balle loin devant au lieu d’essayer de construire. Après, on manque clairement de chance et de concentration sur les phases arrêtées car, avec les joueurs de notre gabarit, ça devrait plutôt être une de nos grandes forces. On s’est fait balader dans le milieu de terrain. Ça devient chaud, on devait, de base, viser le Top cinq et on se retrouve plutôt à jouer le maintien. On a montré de l’envie et du caractère mais avec nos deux gardiens qui se blessent, avec leur première frappe qui sort de nulle part, ce n’est pas simple. C’est douloureux mais c’est comme ça. »