Haneffe B n'a rien laissé à son ex-serviteur Stéphane Jurkoswki

Et même si Kerkhofs et Stassen eurent un impact offensif déterminant, c’est défensivement que ce derby a rapidement tourné. En effet, la vivacité haneffoise ne laissait pas le moindre répit à des visiteurs ne trouvant jamais de solutions. Sans les points de Dodémont ou encore Filbiche, La Villersoise survivait grâce à Grevesse dans le premier quart. Mais, jamais, le groupe n’eut les moyens de revendiquer la victoire. "L’équipe a réussi un bon match, soulignait Louis Stouvenakers, le mentor local. Le jeu rapide et notre régularité défensive auront fatigué l’adversaire. Plus le match avançait, plus nous avons réussi à utiliser notre vitesse. Tous les gars ont su prendre du plaisir et, avec cette victoire, notre bilan retourne dans le positif." Les Haneffois ont notamment pu compter sur G.Watrin, Maffeis et Denis, qui n’ont cessé d’alimenter le marquoir.

Tout l’inverse de visiteurs toujours confrontés à ces soucis offensifs. "L’envie de gagner était évidemment présente en revenant après plus de 25 ans à défendre les couleurs de Haneffe, reconnaissait le coach Jurkowski. Mentalement, ce fut compliqué d’aller m’asseoir sur le banc adverse tout comme le fait de subir un tel match. On tient quelques minutes mais sans pouvoir répondre physiquement d’autant que plusieurs cadres sont passés à côté de leur rencontre. On baisse complètement les bras dans le dernier quart alors que j’aurais aimé assister à une réaction du groupe."

QT : 16-11, 19-11 (35-22), 21-13 (56-35), 22-9

HANEFFE B : Denis 13, Maffeis 13, Pierre 4, Bernard 4, Stassen 13, Robaye 1, Kerkhofs 9, Lemoine 4, T Watrin 0, G.Watrin 17.

LA VILLERSOISE: Filbiche 3, Warenghien 6, Beauvois 4, Roex 3, Mercy 2, Delbrouck 6, Grevesse 11, Lecomte 0, Malempré 0, Dodémont 9.