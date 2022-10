Djibril Fransquet a quitté Verlaine

On ne verra plus Djibril Fransquet, le frère d’Émilien, sous les couleurs de Verlaine cette saison. Le cadet des Fransquet a décidé de quitter Verlaine. "Oui, il part pour les Pays-Bas, confirme son frère Émilien. J’avais posé des conditions pour qu’il vienne à Verlaine. Notamment qu’il s’entraîne avec la D2 ACFF. Mais sans critiquer qui que ce soit, évidemment, ce ne fut pas le cas. Donc, il fallait qu’il continue de progresser. Il valait donc mieux qu’il s’en aille." Au départ, il devait rejoindre les Pays-Bas et le MVV. "Mais finalement, il n’ira pas là et on cherche un club pour qu’il continue à s’entraîner", dit encore Émilien. Pour rappel, Djibril a 17 ans et peut jouer en 9 ou sur un flanc.