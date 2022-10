Thibaut Henquet et Geer ne sont pas encore descendus de leur nuage

Ne comptez pas sur les Hesbignons pour prendre la grosse tête. "Malgré 21 points déjà engrangés, les ambitions n’ont pas été revues à la hausse, dit-il. Bien sûr, on aurait espéré un faux pas de Wanze/Bas-Oha face à Ster pour qu’on puisse peut-être gagner la première tranche. Actuellement, les Wanzois sont vraiment les plus forts de la série mais on continue de ne pas se mettre la pression."

Une recette qui fonctionne à merveille. D’autant que Geer peut compter sur un groupe qui vit assurément très bien. "Les arrivées de Kévin Aerts et Samir Bouhriss font un bien fou à tout le monde, reconnaît Thibaut Henquet. Par rapport à la saison dernière, Geer s’est professionnalisé à tous les étages."

L’arrivée d’un Michael Bekaert, le manager, porte visiblement ses fruits.