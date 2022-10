Thibaut Bernard entre en piste aux Mondiaux ce mercredi

Il avait plusieurs fois espéré être appelé pour les Mondiaux chez les juniors. Mais il a décroché son précieux sésame pour cette édition 2022, pour sa première année chez les espoirs. Avec un rôle bien défini à l'avance. Thibaut Bernard ne disputera que la poursuite par équipes, dont le premier tour a lieu ce mercredi. "Ce sont les épreuves qualificatives avant les grande et petite finales organisées ce jeudi, explique-t-il. Ce sera compliqué de s'y qualifier, de terminer parmi les quatre meilleures nations mondiales. Nous visons le Top 8, ce qui serait déjà une belle performance. C'est le but. Mais on verra, on ne peut pas prédire à l'avance les temps que réaliseront nos adversaires. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes lors de notre entrée en piste. Notre stratégie est déjà établie. Moi, je suis le troisième homme (NDLR: sur quatre). J'arrive en tête après un kilomètre d'effort. Mon rôle est de tenir deux tours en tête, sans perdre l'allure, car, sinon, c'est fini. Cela représente 500 mètres. Il faut ensuite que je parvienne à bien m'accrocher dans les roues pour repasser en tête pour un deuxième relais, moins long, de 350 mètres."

La tâche est difficile. Il faut bien doser son effort, son rythme, sa puissance, son cardio pour avancer le plus rapidement possible sans exploser, sans coincer et perdre le sillage de ses coéquipiers de l'équipe nationale belge. Alors qu'il a combiné cette année la piste et la route, dans quel état de forme est-il en cette fin de saison ? "Cela va encore, je me sens bien, même si la saison a effectivement été longue, opine-t-il. Mais on a bien su gérer ma condition en planifiant plusieurs microcoupures. Je suis très motivé par ces championnats du monde, qui représentent mon rendez-vous de la saison avant ma pause hivernale. Ce sera particulier, même si, pour l'instant, je n'ai pas encore senti d'ambiance spéciale pour ce Mondial. Mais ce sera bien différent de ce que j'ai déjà connu sur les championnats d'Europe car nous serons en compétition contre des pays que je n'ai pas encore affrontés. Comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande."

Deux très solides nations sur la piste !