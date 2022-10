Roland Morias va remplacer Olivier Colella à Hannut en tant que responsable du jeu à onze

La dynamique école des jeunes de Hannut, qui compte quelque 300 jeunes, va accueillir un nouveau membre dans les prochains jours. Roland Morias va en effet remplacer Olivier Colella en tant que responsable du jeu à 11 au sein du club. Le Berlozien de 60 ans est une figure bien connue du coaching huy-waremmien et était en place depuis quatre ans à Wanze/Bas-Oha où il était RTFJ, comprenez responsable technique des jeunes. Club qu’il a officiellement quitté pour le nouveau challenge hannutois. « Je pense que j’avais besoin de faire autre chose, dit-il simplement. Et le défi proposé par Hannut me parlait beaucoup. Il y a un gros potentiel dans ce club à la structure sans doute plus familiale que ce que j’ai connu. Je vais poursuivre le travail entamé par Marco Bonomi avec la catégorie en dessous et essayer de faire progresser les gamins. "