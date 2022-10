Medhi Tamoh, éclaircie dans la grisaille faimoise

Le (trop rare) danger, c’est de ses pieds qu’il est venu. Ses frappes auraient mérité de faire mouche. "C’est gentil, mais au final, ça ne change pas grand-chose: on est quand même battu, relativisait le médian gauche de 21 ans, originaire de Trazegnies. Dans l’ensemble, on n’a pas su exploiter les ballons en première période. En seconde période, par contre, oui, c’était compliqué. Ce n’était pas mission impossible si on fait 0-1. Avec un peu de réussite, on peut carrément mener à la pause. Ne se décourage-t-on pas trop vite ? Non, mais quand on est mené, on doit prendre des risques et souvent, ça se paye cash. Je ne suis pas inquiet pour la suite car on voit qu’il y a des qualités. Je suis sûr qu’on va s’en sortir. " Ses assists et ses buts, qui ne vont pas tarder à tomber, vont faire un bien fou à Faimes qui en aura bien besoin.