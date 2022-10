Killian Adam, symbole de la renaissance de Wanze/Bas-Oha

Sa joie après son deuxième assist en disait long. Killian Adam est libéré. Et cela se voit sur le terrain. Après avoir vécu une saison difficile du côté de Verlaine, où il n’a pas trop reçu sa chance en D2 et a dû se contenter de matchs avec la P2, l’ailier filiforme est de retour à son meilleur niveau. « Je prends confiance au fil des matchs. Le coach est à 200 % derrière moi, il connaît mes qualités et j’essaye de les montrer, insiste le numéro 7 des Mosans, qui n’a, sans doute, jamais été autant en confiance depuis qu’il évolue chez les seniors. C’est vrai. Mais je pense que je ne suis pas encore à 100 % car j’avais quelques crampes à la fin de la rencontre. En tout cas, la confiance est là et je retrouve mon jeu. J’ai du temps de jeu, je suis décisif. Je sens que ça va payer au fil des rencontres. »