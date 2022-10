Kevin Heudens et Crisnée en grande forme depuis deux rencontres

Le Crisnée capable de battre n’importe quelle formation de la fin de la saison passée est-il de retour ? En tout cas, après leur victoire acquise contre Fraiture Sports la semaine dernière, les hommes de Philippe Florkin ont enchaîné avec une claque distribuée à Stockay B, 4-0. Et dans ces deux rencontres, Kevin Heudens s’est révélé à nouveau décisif avec trois buts inscrits. Pour l’ancien joueur de Sart en P1 luxembourgeoise la saison passée, l’objectif est clair : accéder au tour final. « On ne va pas se plaindre des dernières semaines (sourire). Nous avons eu du mal à rentrer dans le championnat mais depuis deux semaines, nous sommes vraiment bien derrière. Et vu que devant, on a les qualités pour se montrer dangereux toutes les semaines, ça reste prédominant. Ici, j’ai signé à Crisnée pour jouer le tour final. On sait que les trois premiers se sont envolés mais il reste deux places à prendre même si nous sommes dans une grosse série. À nous de prendre les points contre les moins grosses pointures. »