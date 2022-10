Basket-ball - Régionale 2 : Huy - Haneffe: un derby très attendu ce dimanche

Dès la confection des séries et la confirmation que Huy et Haneffe figureraient une nouvelle fois dans le même championnat, l’envie de voir ce match se dérouler a fait son apparition. Car, lors de tous les derbys entre ces deux clubs, on a vu des duels incroyables lors des dernières saisons. Jouant souvent pour sa survie, l’Union Huy a régulièrement réussi à se surpasser et à livrer des prestations salvatrices contre les voisins des Templiers.