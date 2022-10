Hugo Von Buxhoeveden, symbole du retour d’un Couthuin compétitif

Quand on connaît les difficultés qu’a Couthuin d’inscrire un but, la décision payante de Hugo Von Buxhoeveden de tenter sa chance à 25 mètres des buts vaut son pesant d’or. Auteur, sur les quelques premières minutes de jeu de déviations et courses intéressantes, l’ancien ailier de Geer a inscrit un magnifique but qui a délivré toute une équipe. Sa troisième rose de la saison pour un gars qui est quand même décisif pour la huitième fois de la saison. "Je pourrais marquer plus mais je ne suis pas assez personnel face au goal. J’ai déjà fait cinq passes décisives, je préfère offrir une belle passe à un équipier qui va la planter au fond. Après, on s’entraîne beaucoup à tirer en semaine et ça a sûrement dû jouer dans ma décision. J’entendais déjà Martin (NDLR: Leroux) râler au loin au moment de mon tir pour finalement venir me trouver et dire que ma frappe était belle (rires)."