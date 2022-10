"Il y a un monde de différence entre la P4 et la P2, reconnaît Antoine Thomas, le coach marchinois. C’est la première fois pour notre club qu’on atteint la finale. Quoi qu’il arrive, ce sera la fête. Il y a aura du monde et j’espère que mes gars vont prendre un maximum de plaisir."

Auteurs d’un début de saison parfait en P4B, les Marchinois ont déjà marqué 36 goals en huit matchs. "On est en pleine confiance, oui, mais on joue dans la moins bonne des divisions. Ce n’est pas comparable avec Verlaine B, dit le T1. Ce n’est pas pour autant que je vais changer mon fusil d’épaule puisqu’on va continuer à jouer très offensif. On est très serein."

De la sérénité, Verlaine B en aura bien besoin. Seule équipe de P2A a ne pas encore avoir gagné une rencontre, les Taureaux vivent un championnat très compliqué. "On ne prend pas cette finale à la légère. Je n’accepterai pas qu’un joueur prenne cette rencontre par-dessus la jambe, explique Perdo Gomez, l’entraîneur de Verlaine B, qui se méfie des Marchinois. Je suis allé voir leurs statistiques et c’est assez impressionnant. Ils ont quelques bons joueurs."

Vainqueur de la compétition il y a deux ans face aux U21 de Wanze/Bas-Oha, Verlaine B sait qu’il sera attendu de pied ferme. "Mes joueurs ont besoin de retrouver la confiance, confie Pedro Gomez. Très souvent, on estime que mon équipe joue bien mais on n’a pas encore gagné cette saison ! Ici, une victoire permettrait de lancer la machine complètement. D’autant qu’on ne parvient pas à marquer nos occasions (NDLR: 10 buts en 9 matchs). Ce qui est certain, c’est que si on ne l’emporte que 0-1, on ne se relancerait qu’à moitié…"

À noter que cette rencontre sera disponible en direct sur la page Facebook de l’Avenir Huy/Waremme dès 19 h 50.

Arbitre : Sébastien Henikenne, assisté de Dominique Klemczak et Raphael Toreborre.

MARCHIN: Hormis Ndoye et Nolleveaux, tout le groupe est disponible.

VERLAINE B: "Aucun joueur de la D2 ne sera présent ce mercredi soir", confie Pedro Gomez qui pourra compter sur l’ensemble de son groupe.