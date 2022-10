Battu sur le fil, Huy peut nourrir des regrets

Si le score est de 2-1 à la mi-temps, la reprise sera bien meilleure pour les joueurs de notre arrondissement. Remobilisés, les Hutois vont revenir dans la partie et à partir de là, s’en suit une partie de ping-pong au niveau du score: une fois que Huy revient dans la partie, Relax reprend les devants. Et malheureusement pour les visiteurs, une erreur individuelle coûte un penalty corner, suivi d’un stroke à deux minutes de la fin de la rencontre. "Cette défaite est une petite déception et fait mal car il y avait de la place, soupire le coach hutois. On a vu que l’on pouvait faire mal en seconde période avec un bloc plus haut et un pressing plus important sur le porteur de la balle. Je pense que cette défaite est un apprentissage pour tout le monde au niveau de la gestion des émotions. "

La défaite fait mal mais le classement est étrangement resserré. La réception de Baudoin, une équipe qui visait la montée à l’aube de la saison, sera compliquée mais pas impossible pour le T1 hutois. "Hormis le Lara qui va dominer le championnat, toutes les équipes sont abordables et c’est la raison qui me déçoit d’avoir perdu ce match car avec les trois points, on rejoignait le Top 8. "

Buteurs: Radoux, Gevers (3).

HUY: De Cock, Destexhe, Chavanne, Trémouroux, Lemaire, B.Kaesmacher, L.Reynders, Rycken, A.Reynders, Gevers, Pirlot, Deval, M.Kaesmacher, Radoux, Dechesne.