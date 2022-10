Auteur d’un doublé, Fabrice Niedt permet à Strée de rêver de la tranche

Et quand on demande à l’attaquant s’il s’attendait à un tel résultat collectif sur le long terme, sa réponse fuse. " Pas du tout, on voulait tout simplement se maintenir. Désormais, avec les autres joueurs, on regarde les résultats de Thisnes car on sait que le nombre de goals aura peut-être son importance. Après on le fait discrètement car le coach ne s’occupe pas du tout de cela (rires). "

Sans pression mais avec un collectif parfaitement rodé, Strée est capable d’encore surprendre. Une grosse victoire contre Lensois ce dimanche pourrait même déjà leur ouvrir les portes du tour final, quelques mois seulement après leur promotion de quatrième provinciale.