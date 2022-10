"Malheureusement, rien ne s’est passé comme je l’aurais voulu, pointe le triathlète de 39 ans. Dès mon arrivée à Hawaï, j’ai rencontré des soucis avec mon inscription. Je suis allé voir trois fois les organisateurs car je n’apparaissais pas dans la liste des engagés. Finalement, tout est rentré dans l’ordre mais j’ai perdu beaucoup d’influx nerveux."

En plus d’autres problèmes avec son vélo, Yves Simonet ne s’est pas acclimaté comme il le devait au décalage horaire. "Je ne suis jamais parvenu à dormir correctement, dit-il. Encore dimanche soir, quelques heures après mon arrivée, j’ai dû m’endormir vers minuit et me réveiller à cinq heures alors que je venais de terminer un gros effort. Tous ces éléments ont eu pour conséquence que je n’ai pas su m’entraîner comme il le fallait sur place."

Le jour de la course, Yves Simonet n’a pas été épargné par la poisse. Pour la première fois depuis qu’il participe à une épreuve sportive, il a crevé un pneu. "En arrivant à 6 heures du matin pour aller voir mon vélo, j’ai constaté une crevaison. J’ai dû courir dans tous les sens pour la réparer et cela a évidemment joué sur mon état de nervosité pour le départ", déplore le Hutois.

Des nausées en mer

La journée de calvaire s’est poursuivie dans la mer. "Comme à Barcelone, j’ai été malade après cinq minutes de natation. J’ai bu pas mal d’eau salée à cause des grandes vagues, ce qui a provoqué des nausées, déplore l’intéressé. Pendant 1h, je n’ai pas pris de plaisir et je me demandais ce que je faisais là. Je n’ai pas su m’alimenter comme il le fallait non plus. J’ai juste pu manger une barre de céréales sur ma journée…" Fort heureusement, les 180 kilomètres de vélo ont été bien négociés avec 35 km/h de moyenne. "À ce moment-là, j’étais dans les temps pour passer sous la barre des 9h45 de course (NDLR: il a finalement terminé l’épreuve en 10h29)."

Mais le marathon aura, là aussi, été une souffrance. "C ’était une pénitence. Après un kilomètre, j’avais compris, explique le professeur d’éducation physique à l’Institut Sainte-Marie à Huy. Les jambes n’étaient pas au rendez-vous et j’ai dû marcher à plusieurs reprises. Mais il était hors de question que j’abandonne pour tous ceux qui m’ont soutenu."

Forcément déçu de sa course, Yves Simonet veut retenir le positif. "Même si c’était la pire course de ma carrière et une semaine catastrophique, je ne regrette pas d’avoir participé. Beaucoup de gens m’ont félicité après la course mais, pour être honnête, cela m’agace car je suis encore trop énervé sur ma performance, dit-il. Malgré tout, j’ai côtoyé le gratin mondial de la discipline, avec un parcours très difficile. Cela restera une belle expérience, même si je garderai un goût amer de ma course…"

«La suite ? Du repos»

Yves Simonet restera jusqu’à mercredi sur l’île américaine de l’océan Pacifique. "Je serai de retour vendredi en Belgique après un très long vol, commente le Hutois qui prendra forcément du repos. Pendant un mois, je ne ferai pas de course et je vais un peu profiter. Je suis loin mentalement et j’ai besoin de souffler. Ce qui est certain, c’est que je ne veux pas rester sur un tel échec."

Nul doute que ses nombreux supporters lui réserveront un accueil digne de ce nom. Car sa performance reste exceptionnelle. Quoi qu’il en pense.