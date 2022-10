Warnant arrache sur le fil à Dison et reste au sommet de la série

Les Disonais seront récompensés de leurs efforts à la 83e par Elias Courail. Esseulé au second poteau, l’ailier à peine monté au jeu reprend de volée un centre de Julian Demarteau. Le ballon vient se loger dans le filet latéral du goal adverse. La délivrance sera de courte durée. Sur une ultime rentrée en touche, Audry Scevenels profite d’un cafouillage dans la défense locale pour égaliser à la 93e. "Il y a une touche, on croit que l’arbitre va siffler la fin du match et finalement cette touche est gagnante. Ce scénario-là, on peut le jouer dix fois, on le gagne neuf fois. C’est frustrant de prendre un goal à la dernière seconde, surtout dans une situation où on méritait la victoire", détaille le coach disonais qui reste malgré tout positif. "Je suis fier de ce que mes joueurs ont montré aujourd’hui. Nous restons coleaders avec Warnant et nous continuerons à travailler en essayant de progresser", termine-t-il.

Arbitre: Arnaud Soors.

Cartes jaunes: Clerbois (43e), Meunier (51e), Aharrh (75e), Mavuba (87e).

Buts: Courail (1-0, 83e), Scevenels (1-1, 93e).

DISON : Rico-Garcia, Biondolillo, Castela (68e, Teruel), Binot (80e, Courail), Legros, Demarteau, Akdim, Mara, Meunier, Manfredi, Clerbois (73e, Leers).

WARNANT : Bizimana, Piette (86e, Libert), Dejoie, Cavillot, Scevenels, Miezal (59e, Mabanza), Timmermans (77e, Dago), Mavuba, Biatour (59e, Ganji), Aharrh, Fransolet.