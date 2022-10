Waremme poursuit sa série noire

Alors que Waremme commençait à construire son football et à mettre le pied sur le ballon, l’arbitre siffle un penalty pour Tubize suite à un tacle dans le rectangle. El Omari prend le ballon et converti (0-1). Tubize profite du coup reçu sur la tête de l’équipe de Steve Dessart pour se procurer trois grosses occasions dans le rectangle, face à Murcia, qui effectue des arrêts décisifs. La balance penche pour Tubize depuis le penalty et Waremme ne fait plus preuve de la justesse et de la précision dont il faisait preuve à l’entame de match, laissant part à de l’imprécision et du déchet technique. À la 38e minute, suite à la sortie du bloc défensif, Giusto profite du décalage pour lancer Lkoutbi qui plante le ballon au fond des filets (0-2). Le cauchemar n’est pas fini pour Waremme. À peine trois minutes plus tard, Murcia sort et accroche un joueur de Tubize dans le rectangle. L’arbitre sort la carte rouge, très contestée dans le camp waremmien et siffle un nouveau penalty.

Steve Dessart en mode gardien

Steve Dessart prend la place de Murcia dans les cages mais ne parvient à arrêter le tir d’El Omari qui, à nouveau, converti le penalty. Le score à la pause est de 0-3.

En deuxième période, Tubize continue de maîtriser la rencontre en gérant son avance et sa fin de match, empêchant Waremme de se montrer dangereux. Gueye, fraîchement rentré, parvient tout de même à se procurer une belle occasion mais bute face à De Bie. Waremme s’incline et conserve sa place de lanterne rouge, sans aucune victoire.

Arbitre : Amaury Requier

Cartes jaunes : Senakuku, Lapierre, Gueye, Julin

Carte rouge: Murcia

Buts: El Omari (0-1, pen 13e), Lkoutbi (0-2, 38e), El Omari (0-3, pen 43e)

WAREMME: Murcia, Saint-Mard, Dachelet, Lapierre, Rihon (45e Angiulli), Deflandre (64e Bourard), Lannoy, Dessert, Laruelle (45e Gueye), Boseko, Senakuku (69e Julin)

TUBIZE: De Bie, Patris, Leite (63e Van Onsem), Aarab, Ouahouo, Tepe (74e Garlito y Romo), Affalah, Taroli, Giusto (80e Delhaye), Lkoutbi (63e Mukendi), El Omari