En face, pas de Milanovic non plus, parti coacher sa R2 et dont l’impact aurait pu faire très mal.

Car la rencontre a vraiment été compliquée pour un groupe qui avait du mal à trouver sa réussite. À l’inverse, Liège pouvait compter sur un Bouchaouir enchaînant les paniers pour rendre coup pour coup. 33-33 à la pause, la rencontre était ouverte et on espérait que le collectif hesbignon allait pouvoir faire la différence. Mais c’est tout le contraire qui se passait. Les visiteurs passant en défense de zone, les Wawas bloquaient complètement, devant se contenter de neuf malheureux points, dont les quatre de Deville, lors des dix premières minutes du deuxième acte. Et comme un malheur ne vient jamais seul, le groupe perdait Piedbœuf sur blessure.

Défensivement, malgré les fautes, Waremme B arrivait encore à tenir la baraque mais on se demandait comment le dernier quart allait se passer. Et là, ce fut métamorphose car, avec un Guillaume Ceulers impérial enchaînant les bombes, les locaux allaient réussir dix minutes frisant la perfection. Toujours solides et dans leurs plans défensivement, les Wawas allaient fondre sur leur adversaire. Après une technique logiquement donnée à Maxime Gaudoux, la mayonnaise ne retombait pas, que du contraire. Ayant recollé au score, les Hesbignons se faisaient insaisissables, la troisième bombe du quart de M Ceulers permettant de faire définitivement le break.

Un réveil offensif inattendu et une énergie folle à l’image d’un Parent bien sorti du banc, voilà les clés de ce succès hautement collectif qui permet à Waremme B de revenir à la hauteur de son adversaire du soir avec trois victoires en cinq rencontres.

QT : 15-15, 18-18 (33-33), 9-14 (42-47), 29-14.

WAREMME B: G Ceulers 19, Parent 10, Piedbœuf 2, M Ceulers 8, Deville 4, Georgery 9, Cools 0, Germay 13, Bastin 3, Corvers 3.

LIEGE : Lacrosse 0, Hajila 2, Baeri 10, Hannotte 8, Keita 2, Diasonokua 5, Voets 0, Bouchaouir 32, Bergh 2, Bertho 0.