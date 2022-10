Union St-Gilloise B-Hamoir se jouera à… Rebecq dimanche et pas samedi: « Quel manque de considération ! » dit Raphaël Miceli

Cette fois, ils évolueront à… Rebecq pas samedi soir, mais bien dimanche après midi à 15h… "Sincèrement, je râle, peste Raphaël Miceli qui ne manie jamais la langue de bois, comme on le sait. Dimanche, je n’ai pas mon T2 et je suis suspendu. Qui va coacher ? Puis, j’ai des joueurs qui risquent d’être absents. C’est faire preuve de peu de considération pour des clubs amateurs comme nous. On me parle d’un cas de force majeure, mais bon, ce n’est pas la première fois (NDRL: Verlaine avait dû lui aussi inverser son match). Puis, bon ce sera sur un synthétique. Donc, on doit encore s’y préparer. Et dix jours comme ça à l’avance, pas facile même si le hasard fait bien les choses avec cet amical déniché face à Aywaille. Je me pose quand même pas mal de questions par rapport à l’Union. Un club professionnel qui joue la Coupe d’Europe et qui n’a pas de terrain pour sa seconde équipe ? Allez, quoi. Et avant, la saison passée, où jouait son équipe espoirs ?" On peut comprendre la colère du coach des Rats.