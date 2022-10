Un trio huy-waremmien en tête de la P1: les raisons du succès de Wanze/Bas-Oha, Geer et Fize

Pour tenter d’expliquer cette réussite actuelle, nous avons pointé trois raisons communes au succès de ces trois formations qui, si elles continuent sur ce rythme, pourraient bien marquer l’histoire de notre football régional !

1. Un jeune coach qui connaît le club comme sa poche

Quel est le point commun entre Jean-Yves Mercenier, Nicolas Henkinet et Olivier Parmentier ? Ils ont tous les trois moins de quarante ans et font partie de cette nouvelle génération d’entraîneurs qui pointent le bout de leur nez. Non pas que les coachs plus âgés soient hors du coup, mais ces trois mentors arrivent avec des idées fraîches et s’y tiennent.

Autre point important, ils font également tous partie des meubles dans leurs cercles respectifs. Jean-Yves Mercenier entame ainsi sa quatrième saison en bord de Meuse après avoir été joueur et T2 à Wanze/Bas-Oha. Un parcours qui est quasiment le même pour Nicolas Henkinet et Olivier Parmentier, qui ont porté les couleurs de Geer et de Fize avant de faire leurs armes sur le banc.

Et tous peuvent également compter sur des T2 qui font aussi partie des meubles en la personne de Michaël Freson, Bruno Philippe et Grégory Mignon.

2. Une stabilité même dans la difficulté

Il suffit de jeter un rapide coup d’œil aux feuilles de match de ce week-end pour se rendre compte que les trois ténors actuels de cette élite provinciale n’ont pas provoqué de révolution dans leur noyau durant ce mercato estival. En effet, sept joueurs au coup d’envoi ce dimanche étaient déjà présents au club l’année dernière du côté de Geer et de Fize. Et ce chiffre monte même à neuf pour Wanze/Bas-Oha.

Comme quoi, il ne faut pas toujours tout changer après une saison qu’on pourrait qualifier de mitigée voire ratée. En effet, les Wanzois sont descendus de D3 ACFF, les Fizois n’ont pas atteint le tour final alors que les Geerois ont lutté jusqu’au bout pour leur survie. La stabilité, c’est la clé !

3. Une campagne des transferts réussie

Si, comme on vient de l’indiquer plus haut, les trois formations n’ont pas réalisé de grandes manœuvres à l’aube de cette saison, la majorité des transferts ont été bien sentis.

Ainsi, du côté de Wanze/Bas-Oha, Bisconti a directement pris un rôle de leader et est le parfait complément de Neerdael, Adam revit et s’est déjà révélé décisif à de multiples reprises alors que Pessotto et Goosse ont retrouvé leur place dans l’équipe, comme s’ils n’étaient jamais partis du club.

À Geer, là aussi, les rares transferts répondent aux attentes. On s’est doté d’un gardien qui prend des points en la personne d’Aerts, "jeté" de Ferrières alors que Vandebosch et Bouhriss amènent leur expérience. Et que dire de Messina et Cokgezen que peu de gens connaissaient, mais qui démontrent l’étendue de leurs qualités ?

Enfin, le recrutement fizois a été plus "clinquant" mais il n’en est pas moins réussi. Sbaa est rapidement devenu le patron de la défense, Erivelton se remet à marquer et Demaerschalk a été relancé après avoir stoppé sa saison à Stockay. Tandis que les jeunes Massar et Fissette représentent l’avenir et montrent déjà de belles choses.

Bref, un parfait alliage entre expérience et jeunesse, entre joueurs revanchards et ceux qui ont encore faim. Une recette brillante !