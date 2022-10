Un but litigieux et tout s’effondre pour Braives

Après un premier but de visiteurs bien plus inspirés, Rossi redonne de l’air aux siens. Vient ensuite le tournant du match. Sur un centre condrusien, Sacré s’élève, s’apprête à placer sa tête avant de finalement dévier le ballon de la main. Monsieur Wassink n’hésite pas une seule seconde et octroie le but. L’incompréhension est totale tant la faute de main semble flagrante. Les spectateurs braivois sont médusés, leurs joueurs déboussolés.

Pendant une dizaine de minutes, les Sang et Or passent totalement à côté de leur sujet. Tout profit pour des visiteurs qui jouent parfaitement le coup. Lodonou et Vieira, montés à la mi-temps, rétablissent la parité. Au gré des minutes, Braives retrouve ses esprits. Mais va se confronter à son vieux démon: le réalisme. Le nombre de ballons amenés dans le rectangle est incalculable, les occasions réelles se comptent en revanche sur le bout des doigts. Si Condon a la main bien ferme sur une tête de Preud’Homme, le gardien joue battu sur une frappe de Rossi. Le numéro 10 hesbignon va néanmoins tirer sur la latte devant un but pourtant vide. Xhoris s’accroche et tient un partage pourtant inimaginable une petite heure plus tôt.

Arbitre: Cédric Wassink.

Cartes jaunes: Sacré, Charlier, Vangerven, Rossi, Lognoul, Ahn, Terlier, Lodonou.

Buts: Mazuy (1-0, 28e), Bosman (2-0, 43e), Pire (3-0, 45e), Lodonou (3-1 et 4-3, 53e et 70e), Rossi (4-1, 60e), Sacré (4-2, 66e), Vieira (4-4, 71e)

BRAIVES: Graczyk, Dokens, Bosman, Pire, Ganci (68e Baggio), Bawin, Joao (80e Jacobs), Rossi, Vangerven, Mazuy (75e Preud’Homme), Charlier.

XHORIS: Condon, Terlier, Ahn, Bernard, Rixhon, Sacré, Meuleman, Cousin (46e Lodonou), Lognoul, Machiels (46e Vieira), Banneux (33e Bebronne).