« Twikii » va sans doute coacher « ZakBentato », l’e-player d’Anderlecht

On l’a un peu perdu de vue ces derniers temps, mais tel un joueur virtuel qu’on ne voit pas arriver dans la surface de réparation, Julian Albiar Fernandez, alias "Twikii", va plus que vraisemblablement ressurgir de nulle part. Selon toute vraisemblance, le Wanzois de 32 ans, qui fut, on le sait, le premier e-player de Belgique pour le compte du Standard, va coacher dans les prochains mois le e-player d’Anderlecht. Il va en effet prendre en main les destinées de Zakkaria Bentato, dit "ZakBentato". Contacté par nos soins, "Twikii" n’a pas répondu à nos appels pour confirmer cette info.