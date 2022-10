Thisnes en balade

Si le goal-average peut se révéler déterminant en vue du gain de la première tranche, Thisnes s’est fait plaisir mais n’a pas non plus explosé les compteurs face à la modeste équipe villersoise. Pierre Longueville, qui a pu se permettre d’offrir du temps de jeu à certains, s’est même énervé à la mi-temps. " À 0-2, nous étions tellement sur du velours que les gars ont commencé à faire n’importe quoi. On encaisse et on se fait peur. Du coup, j’ai dû passer une gueulante à la mi-temps et après cela, on aurait pu en mettre beaucoup plus que six." Avec désormais un but de plus que Strée, Thisnes a son sort entre les mains pour le gain de la première tranche.