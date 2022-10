Séduisant, Verlaine B doit partager

Dès l’entame du match, ils se montrent en effet les plus entreprenants et à la 12e, Gallina place hors du cadre alors qu’il est seul face à Bahar. Gallina encore, Mievis, Franchina et Cubedo alertent tour à tour Bahar qui est dans un grand jour. Huy B, lui, semble à côté de ses pompes mais sur sa seule opportunité, Roba, bien servi par Huysmans, trompe Creppe de près. Menés contre le cours du jeu, les Verts remontent sur le terrain avec la ferme intention de revenir au score et Tamagni, auteur d’un superbe slalom, sonne la révolte dès la 47e mais Bahar repousse encore.

Huy B montre ensuite le bout du nez via Dubus qui oblige Creppe à repousser du pied puis Cubedo sort le geste de la rencontre en frappant des quarante mètres mais sa tentative vient s’écraser sur la transversale. Verlaine semble maudit et ce constat se renforce un peu plus encore à la 72e lorsque le penalty provoqué par Franchina et botté par Cubedo est repoussé par un Bahar en état de grâce.

Huy B souffre et voit son buteur, Luca Dubus, rentrer au vestiaire en larmes, la cheville touchée, après un duel qui paraissait anodin. Les minutes passent et Verlaine B continue d’y croire. Bien lui en prend car à la 91e, un long ballon est contrôlé du bras dans le rectangle par un défenseur hutois, ce qui n’échappe pas au directeur de jeu. Et Mievis d’exécuter la sentence sans trembler face à Bahar qui avait à nouveau choisi le bon côté. "Verlaine B mérite son point, c’est une des plus belles équipes que nous ayons rencontrée jusqu’ici", commentera objectivement Manu Gorissen.

Arbitre : M. Chouffart.

Cartes jaunes: Houmard, Henry, Franchina.

Buts : Roba (1-0, 37e), Mievis (1-1 sur pen., 91e).

HUY B: Bahar, Roba, Loiseau, Renard (75e Gorissen), Houmard, Brems (46e Henry), Huysmans (88e Gobiet), Hougardy, Hoyoux, Smits, Dubus (70e Olaerts).

VERLAINE B: Creppe, Mievis, Bellefroid, Evrard, Voss (85e Denoël), Gallina (85e Parla H.), Tamagni (82e Parla T.), Grommen (82e Khulelidze), Franchina, Wera, Cubedo.