Quatre buts lors des quatre derniers matchs : la folle série de Jean-Loic Mibenge

Mieux encore, ses buts rapportent des points à ses couleurs, lui qui a égalisé face à Aywaille la semaine dernière avant de donner la victoire à Huy ce dimanche. "J’ai livré une belle prestation lors de mon premier match et j’ai marqué lors du deuxième, se souvient celui qui portait la vareuse de Tongres l’année dernière. Je me suis alors dit que je devais poursuivre sur cette lancée. J’ai commencé fort, je dois donc garder ce rythme, je n’ai pas envie de décevoir. Et ce, pour les autres, mais aussi pour moi car je suis quelqu’un qui se pose beaucoup de questions. Je me mets une certaine motivation. Premièrement, pour moi, et ensuite pour faire plaisir au staff et à l’équipe."

Et pourtant, devant le but adverse, Jean-Loic Mibenge ne s’en pose pas de questions. "J’avais un peu perdu cet instinct de buteur la saison dernière à Tongres, reconnaît-il. Je n’avais pas beaucoup de temps de jeu et j’ai un peu perdu confiance en moi. Je ne savais pas m’exprimer, montrer ce que je sais faire. Et pourtant, en équipes de jeunes, je marquais quand même souvent. Chez les seniors, c’est la première fois que j’ai cette sensation de marquer un peu comme je respire. "

à ce rythme-là, celui qui a été formé à Liège pourrait rapidement franchir la barre des quinze buts qu’il s’était fixée. "On va voir comment ça va se passer, sourit Jean-Loic Mibenge. En tout cas, je me sens vraiment bien dans l’équipe. Tout le monde me parle, me met en confiance. Et ça, c’est très important pour un joueur." Une confiance que l’ailier rend plus que bien à son club !