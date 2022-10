P2A: Elvis Lodonou, le facteur x(horisien)

Le contraste est saisissant. On joue depuis seulement cinq minutes en seconde période et Xhoris s’est déjà montré plus dangereux que sur l’entièreté du premier acte. Alors que Bosman et Pire jouaient dans un fauteuil, ils sont mis à rude épreuve par Elvis Lodonou et Cédric Vieira, tous les deux fraîchement montés au jeu. Le premier nommé va d’ailleurs redonner espoir aux siens dès la 53e minute de jeu. "Cela fait plaisir de rentrer et marquer si rapidement" abonde le joueur. D’autant plus que cette réalisation va véritablement faire sonner le réveil de ses couleurs. Double buteur quelques instants plus tard, Lodonou va finalement permettre aux siens de repartir avec le partage. "C’est un peu frustrant de ne pas décrocher la victoire vu notre deuxième mi-temps" soufflait l’attaquant.