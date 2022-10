Oui, Hamoir s’est cette fois lancé du côté de Jette

L’équipe locale tentait de réagir, mais Sikumoya, puis surtout Ruiz rataient la balle d’égalisation, alors que dans l’autre camp, D’Alberto s’illustrait sur un tir de Messaoudi (30e) et sur une percée de Yilmaz (40e), De Marree ayant, de justesse, sauvé sur la ligne une tentative de Donlefack soixante secondes auparavant.

Le deuxième acte ressemblait au premier, avec D’Alberto qui maintenait son équipe dans la partie et Ruiz qui se heurtait à Rausin. Mais sur centre de Kalonji, Ilunga Cardoso rétablissait la parité d’un envoi imparable. La joie des joueurs locaux était toutefois de courte durée, car un coup franc astucieusement donné par Macé permettait à Tietcheu, d’offrir les trois points à Hamoir.

La pilule était difficile à avaler pour le coach local Sébastien Conte, alors que ses joueurs n’avaient pourtant pas démérité, loin s’en faut. "C’est frustrant en effet. Nous encaissons deux buts sur autant de phases arrêtées, alors que notre avant-centre a eu les occasions pour nous placer dans une situation plus confortable. Et ce, alors qu’Hamoir ne nous a pas été supérieur. C’est un scénario qui se reproduit trop souvent depuis le début de la saison, à l’exception de notre premier match face à la Real. Il va falloir rapidement prendre des points, pour faire baisser la pression et ramener enfin plus de sérénité dans le groupe."

Arbitre: M. Braley.

Buts: 3e Lafalize (0-1), 82e Ilunga Cardoso (1-1), 86e Tietcheu (1-2).

Cartes jaunes: Lafalize, Ruiz, Biersard, Lahaque.

JETTE: D’Alberto ; Kaleba, De Marree, Camara ; Cruz Dos Santos (68e Ilunga Cardoso), Orly, Kragbe (46e Kalonji), Sylla (62e El Hajjouji), Necipoglu, ; Sikumoya, Ruiz.

HAMOIR: Rausin ; Teise, Biersard (75e Tietcheu), Ceylan, Lahaque ; Macé, Masset, Donlefack (54e Mukendi), Lafalize ; Messaoudi (68e Guilmi), Yilmaz.