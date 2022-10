Momalle B s’impose sur un score de tennis à Oreye B

En une mi-temps, le match était plié (1-3). Jouer contre les deuxièmes du championnat n’est jamais simple.

But: Sindaco (1-3, 43e).

Oreye B 0 – Momalle B 6

Momalle B confirme son statut de favori et hisse son écusson sur le podium de la série C. "On a géré le match de fond en comble, résume Greg Sciulara. On construit au sol en repartant du gardien et Oreye nous a bien aidés à ce qu’on puisse développer notre jeu. Notre défense fut sobre et efficace. Que demander de plus ? Nous sommes sur une bonne dynamique."

Du côté orétois, on annonce un score sévère. "Je suis d’accord de dire que nos adversaires étaient un cran au-dessus, signale Jordan Horten. Des erreurs individuelles dans notre chef ne nous ont pas aidés. C’était tout simplement un non-match."

Buts: Schoonbroed (0-1 et 0-4, 3e et 26e), Sciulara (0-2 et 0-3, 4e et 24e), Jauret (0-5, 72e) et Bongard (0-6, 90e).

Engis B 0 – Horion 5

Un arbitrage malhonnête qui a joué des tours aux Engissois. "Quand il faut dire les choses, je le dis, s’énerve Éric Velghe. On a été volé. Malgré tout, je reste fier de mon groupe qui a enfin compris ce que je souhaite voir sur le terrain."