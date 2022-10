Match nul logique entre Stockay et Binche

Le début du match est calme, les dix premières minutes passent sans qu’aucune des deux équipes ne puisse se mettre en valeur. Il faut attendre la douzième minute pour un premier frisson. Esseulé devant les cages, Moussa Gueye ne profite pas de l’excellent centre venu de la droite et passe à coté du cuir. Un manque de justesse qui symbolise bien la première mi-temps des hommes de Manuel Valoir, le coach de Stockay. La suite du premier acte est à sens unique. Binche pousse sur phase arrêtée, son point fort, mais se heurte systématiquement à Lucas Alfieri, auteur de nombreuses parades décisives et le meilleur homme sur la pelouse cette après-midi. Les Binchois doivent attendre la 37e minute pour voir leur domination se concrétiser au marquoir. À la réception d’un corner tiré à ras de terre par Johan Sampaoli, Max Frisanco profite d’un gros cafouillage dans le rectangle des locaux pour ouvrir le score (0-1). Au bout des 45 premières minutes, Stockay est logiquement mené à la marque.

Au retour des vestiaires, les équipiers de Lucas Alfieri remontent sur le terrain, le couteau entre les dents, avec de meilleures intentions. Si les Stockalis manquent encore de justesse à la finition, en témoigne la tête hors cadre de Moussa Gueye à 51e, l’intensité qu’ils mettent fait mal aux Binchois. Après un quart d’heure en seconde période, leurs efforts sont récompensés. Un centre millimétré est déposé sur la tête de Moussa Gueye, encore lui, qui ne se fait pas prier pour remettre les deux équipes à égalité (1-1). Par la suite, Stockay, qui s’est beaucoup dépensé, marque un peu le coup. Binche tente de reprendre timidement l’ascendant mais ne parvient pas à réellement mettre à contribution le portier adverse. La fin de match est hachée et les fautes se succèdent. À quelques minutes du coup de sifflet final, Moussa Gueye et Kevin Lespagne sont renvoyé aux vestiaires, l’un pour un excès d’engagement et le second pour un geste anti sportif.

Stockay et Binche se quittent finalement sur un match nul qui n’arrange personne.

Arbitre: Michael Massaki.

Cartes jaunes: Sternon, Kitoko, Rayane, Seggour, Georges, Louagé.

Cartes rouges: Gueye, Lespagne.

Buts: Frisanco (0-1 37e), Gueye (1-1 60e).

STOCKAY : Alfieri, Libert, Rayane, Maglio, Niankou, Kitoko, Boumediane, Gueye, Diallo, Bouhlal (Bernier 68e), Sternon.

BINCHE: Vanbelle, Seggour, Franquin, Arslan, Losacco (Scohy 68e), Louagé, Sampaoli (Lespagne 43e), George, Michez, Frisanco, Despontin.