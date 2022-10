Malgré le déchet, Couthuin a assuré

Et pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. Les supporters couthinois connaissent les vieux démons de leur équipe et, dès la quatrième minute de jeu, les premières frayeurs du passé ressurgissent. Après un dégagement raté de Lambié, surpris par le rebond de la balle, Delgombe se retrouve en situation idéale pour ouvrir la marque précocement. Mais l’ailier, repositionné en neuf, montre qu’il est plus habitué à distribuer des caviars que de les conclure. Il tergiverse puis tir à côté du but vide. La pression augmente dans la moitié de terrain défendue par les locaux mais Von Buxhoeveden sort de sa coquille une inspiration géniale. Alors que ses comparses tentent de faire la différence via des combinaisons, c’est finalement sur un contrôle orienté suivi d’une splendide frappe des 25 mètres que l’ancien geerois va permettre aux Canaris de prendre l’avantage au marquoir.

Bien que mené et en difficulté dans le milieu, Wasseiges n’abdique pas dans les minutes qui suivent. Et si Vandeuren avait été plus lucide de la tête à quelques secondes de la mi-temps, le nul aurait pu se discuter, avec la tension que l’on connaît. Mais contrairement aux semaines précédentes, la logique est respectée pour les hommes de Stéphane De Munck qui vont faire le break via un autre ancien geerois, Adrien Herbillon, parfaitement isolé par un bijou de Delgombe. On se dirige dès lors vers une fin de rencontre tranquille… sauf que Dumoulin passe par là. De la tête, l’ailier relance le suspense une dizaine de minutes. Mais Delgombe, bien inspiré et à la réception d’un ballon qui traîne dans le rectangle, va tuer la partie d’une frappe en force.

Wasseiges a tenté de colmater les brèches, a tout donné mais l’équipe d’en face était tout simplement trop forte et voudra confirmer ce regain de forme dès ce jeudi à Hognoul.

Arbitre: André Graindorge

Cartes jaunes: Leduc, Koch.

Buts: Von Buxhoeveden (0-1, 16e), Herbillon (0-2, 51e), Dumoulin (1-2, 62e), Delgombe (1-3, 76e).

WASSEIGES: Lambié (46e Koch), Hay, Desmet, Vanhulst (17e De Benedictis), Vanderweye, Dirick, Vandeuren, Dumoulin, Verlaine (82e Duchèsne), Gillain, Traquina Pereira.

COUTHUIN: Laloux, Leroux, Herbillon, Grooters, Jans, Von Buxhoeveden (79e Tilman), Mattart, Delgombe (83e Delannoy), Pire, Leduc (55e Forêt), Izzi.