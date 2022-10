L’état d’esprit n’était pas le bon ce dimanche au RFC Liège

En inscrivant rapidement un premier but, les Sang et Marine pensaient sans doute que la tâche face à Tirlemont ne serait plus que formalité. Mais en face, une équipe solide et clairement venue à Rocourt pour prendre un point se présentait. Et ce point, elle l’arrachait, à 10 contre 11, chez des Liégeois qui affichaient un niveau bien en deçà du leur. "Nous ne sommes pas parvenus à fournir les efforts des autres fois pour récupérer des ballons. Pourtant, quand on veut gagner, il faut le faire et se donner à fond, sans croire que ce sera facile. Lorsque l’on pense que l’on va en mettre deux ou trois de plus après le premier, on termine déçus. Les joueurs n’étaient pas au rendez-vous aujourd’hui", analysait un Gaëtan Englebert, très lucide.